元フジテレビのアナウンサーで３児ママの中村仁美が、「春休みだけど」作ったお弁当を２５日のＳＮＳで紹介している。「ノンストップのお料理コーナーで作った以来おにぎらず」とウィンナーや豚肉がサンドされた、おかず不要のボリュームたっぷりなおにぎらずを公開。「予想と違った断面修行します皆さん、凄いな〜」とつづった。野菜も卵も入った栄養バランスもとれたもので、「いつもボリューム満点のお弁当素晴らし