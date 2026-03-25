元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）のYouTubeチャンネルに出演。現役時代のエピソードを語った。1991年のドラフト会議で同大から日本ハムに2位指名を受け入団した片岡氏。ルーキーイヤーから開幕スタメンだったと語り、開幕戦の対西武の試合を回顧。清原和博、伊藤勤、辻発彦、平野謙、デストラーデらを擁した黄金時代の西武。「これが工藤のカーブや！って思ったもんね