「スタバに入りたくて 盛大に駄々をこねる柴犬」【動画】ゴロンゴロン……スタバに入りたくて駄々をこねる柴犬さんこんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、床上で仰向けで寝転がりつつ「スターバックス」に入りたい〜！と全身で訴えかける柴犬さん。その動画が「X」で人気を集めました。「かわいいw ミルクの匂いに反応したのかな」「これぞ柴犬！って感じの拒否っぷりが最高に可愛いです。癒やしをありがとうございます！」