俺（レン）は、現在大学4年生。大学の近くで一人暮らしをしている。両親は本当に仲が良かったが、3年前に父が事故死し、母は実家で一人暮らし。さらに今度はその母が病に侵され、余命いくばくもないことが判明した。母は父と結婚する前に別の男性と結婚していたと告白。俺には父違いの姉「ラン」という女性がいるらしい。最期に娘に会いたいと言う母。俺はその願いをぜひ叶えてあげたいと思い、ランという女性の実家に連絡をした。