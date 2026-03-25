タイガー・ウッズ（米国）が24日、室内で行うゴルフリーグの『TGL』ファイナルス第2戦で復帰を果たした。実戦は2024年7月の「全英オープン」以来のこと。昨年はTGL序盤でプレーしたが、3月にアキレス腱を断裂し離脱していた。今季もチームキャプテンとして会場に赴いていたが、プレーをするのは、この試合が初めて。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化タイガー率いるジュピター・リンクスは、ロサンゼルス・ゴルフク