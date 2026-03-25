ティーチングプロとしても活躍中の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場で見つけた芝の斜面を、バッグをソリに見立てて滑り降りる姿を動画で投稿した。【動画】地味な結末でもファンは大喜び！ ソリに挑戦した三浦桃香三浦と一緒にいるのは、レギュラー出演しているゴルフ番組「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」でアシスタントを務めているタレントの森脇梨々夏だ。2人は芝の斜面を登ると、三浦は手にしていた黒い