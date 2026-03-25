東京都内のセルフ式ガソリンスタンドの価格表示。レギュラーガソリンは1リットル当たり170円だった＝25日午後経済産業省が25日発表した23日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より13円10銭安い177円70銭だった。値下がりは6週ぶり。価格を抑えるために政府が再開した補助金の支給額について、26日〜4月1日はレギュラー1リットル当たり48円10銭とする。2022年1月の補助開始以降最高となる。