俳優の瀬戸康史（37）が24日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。父親になったことでの変化について語った。この日は兄妹で番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」で兄妹初共演する。康史は17歳で地元・福岡から上京してしまったため、東京に住んで20年ほど。さらに、結婚し、子供もできたことで帰ることも減ったという。「俺も結婚して、子供できたけん、そっちの家族ができたか