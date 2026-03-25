佐藤製薬株式会社は、ユンケルブランドアンバサダー2年目を迎えたドジャースの山本由伸投手が出演するミニドリンク剤「ユンケル黄帝」の新TVCM『点描写』篇を3月25日より、全国一斉に放映開始しました。同日には、YouTubeにて新CMとメイキング映像も公開されました。CMは「前に進むためのいちばんの壁は、疲れかもしれない」というナレーションと共に、真剣な眼差しで壁に力強く投げ込む山本投手が映しだされました。撮影はスタジ