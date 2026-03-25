米歌手シンディ・ローパー（７２）の息子でラッパーの?デックス?ことデクリン・ワレス・ソーントン・ローパー（２８）からニューヨークのペントハウスで性的暴行を受けたとする被害女性が、デックス本人ではなく、父親で俳優のデビッド・ソーントン（７２）を訴えたことが分かった。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が２５日伝えた。同サイトが入手した訴状によると、デックスは２０２０年１１月、車代を送金し、女性を自宅に招いた