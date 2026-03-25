セイコーエプソンは、2035年までの10年間に渡る長期ビジョン「ENGINEERED FUTURE 2035」を発表するとともに、それを具現化するための第一段階として、2028年度を最終年度とする「中期経営計画Phase1（2026〜2028年度）」を策定した。セイコーエプソンの𠮷田潤吉社長は、「『プリンターのエプソン』から、『テクノロジーイノベーション×エンジニアリング』のエプソンに進化する。『省・小・精』を核に、最適解を設計し、確