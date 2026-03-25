警察と消防によりますと、きょう25日午後1時半ごろ、鹿児島市吉野町の国道10号・大崎ケ鼻付近で、軽乗用車同士が衝突しました。 事故が起きたのは鹿児島市街地から姶良市方面に向かう車線で、けが人がいるというということです。 事故の影響で、現場周辺は渋滞が発生しています。 ・ ・ ・