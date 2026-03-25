トカラ列島にある活火山十島村の「中之島」について、気象庁はあす26日から常時観測をはじめます。 全国111の活火山うち、鹿児島県には11の火山があります。 気象庁はこのうち、霧島連山、桜島、硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島の5つに地震計や監視カメラなどを設置し常時観測しています。 政府の火山調査研究推進本部がおととし、中之島を「監視の充実が必要な火山」として火山災害警戒地域に指定したことから、気象庁が常時観