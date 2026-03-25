メ～テレ（名古屋テレビ） 物損事故を警察へ報告しなかったとして、三重県の伊賀市長が書類送検されていたことが分かりました。 伊賀市によりますと、稲森稔尚市長(42)は2月15日、伊賀市内の国道で、公務のため自家用車を運転していた際、ガードレールに接触する事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告しませんでした。 事故は目撃者からの通報を受け、物損事故として処理されました。 警察は3月23