元俳優の前山剛久さんが2026年3月22日、「真叶」名義でメンズラウンジに勤務していた時の写真を使った「オリジナルブロマイド」を販売していることをインスタグラムで告知した。「1人1人に向けたサイン・名前入りメッセージ付き」前山さんはインスタのストーリーズで「ブロマイド販売しています」との字幕付きで、金髪姿の写真を披露した。リンク先の通販サイトには「NEW」という表示とともに「直筆サイン・名前入りメッセージ付き