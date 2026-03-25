オードリー・若林正恭（47）の小説「青天（あおてん）」（文芸春秋）が発売から2週間で28万部発行し、話題になっている。22日にはアメフトのスタジアムでお渡し会を開催し大盛況だった。【もっと読む】AIはお笑いをどう変えるのか？ オードリー若林も「AI×大喜利」の進化に驚愕東京の高校のアメフト部に所属する主人公が引退し、羽を伸ばすでもなく、勉強に打ち込むでもなく、消化不良な日々から、再びアメフトを始める青春小