【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】50cmのパットを外してあれ？と思ったら…それはイップスの入り口かもしれません前週の国内女子ゴルフはロースコアの接戦になりました。数日前に開催コースでプレーしていたのでグリーンの仕上がりがいいことはわかっていました。硬く締まってボールは止めづらく、春先でグリーン回りの芝も短い。「これで風でも吹いたら女子プロは苦戦するだろうな」と思っていたら、アンダーパー