【森保ジャパンW杯の「当確」「落選」「秘密兵器」】MF【FW編】上田綺世の「次席」争いに異変！急浮上した海外クラブ所属の20歳コンビの名前森保ジャパンは英国遠征で日本時間29日にスコットランド代表（午前2時開始）、同4月1日にイングランド代表（午前3時45分開始）と対戦する。W杯前の最後の海外遠征で「当確」「常連の選考外」「秘密兵器」が見えてくる。今回は「MF」編──。◇◇◇基本布陣「3DF-4MF-2イン