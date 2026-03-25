【ランナーのとき】「アウト」「セーフ」を自分で判断しない 【どうして？】→ セーフかもしれないから 「アウト」や「セーフ」を判断するのは審判の仕事。当たり前のことだが、ついつい自分で判断してしまうことがある。 「ボテボテの内野ゴロ……。アウトだな」と自分で判断し、走るスピードを緩めてしまった経験はないだろうか？内野フライであきらめ、全