今日25日は九州から関東にかけての広い範囲で雨が降っていますが、そんな中で桜の開花ラッシュが続いています。今日25日は高松、岡山、水戸、銚子で桜開花の発表がありました。関東はこれで1都6県の全ての観測地点で桜が開花したことになります。今日25日も桜開花の便りが続出関東は全地点で開花今日25日は九州から関東にかけて広い範囲で雨が降っていますが、そんな中で桜開花の便りが続々と届いています。今日25日は高松と岡山