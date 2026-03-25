元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、次女の小学校卒業を祝福した。倉実さんは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｍｏｋａの小学校の卒業式でした６年生というみんなの絆が出来上がっている時期に転校という道を選んだＭｏｋａ親としては心配なこともたくさんあったけれど前向きに新しい環境に飛び込んでいく姿に私の方が勇気をもらう毎日でした」と自身の胸の内を明かした倉実