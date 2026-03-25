大阪・なんば広場で今月２７、２８日の両日、大阪商工会議所が主催するイベント「ＤｏｃｏＤｅｍｏＦｅｓｔｉｖａｌＯｓａｋａ（略称：ＤＤＦｅｓ）」が開催される。同イベントは先端的なスタートアップ企業を集め、自慢の商品、技術、サービスのショーケースを通じて事業成長を支援するプロジェクト。創業１２０年以上を誇るユニホーム制作会社のチクマ（本社・大阪市中央区）は、昨年４〜１０月に開催された「大阪・関西