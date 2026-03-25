◆ファーム・リーグ巨人―西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・田中将大投手（３７）が２軍戦で先発し、３回５安打２失点で１奪三振３四球。気温１２度、雨が降る条件下で調整登板に臨み、走者を背負いながら６８球を投じた。最速は１４６キロ。「思うようにコントロールできていないボールがいっぱいあった。いい練習ができました。次、同じ状況の時に繰り返したら意味がないので、工夫して投げることができた