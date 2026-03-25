読売テレビの増田陽名アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金後3：50※関西ローカル）で新たに担当となった「増田アナのお写んぽ」で撮影した写真をアップした。【写真】「カレンダーレベル」写真に絶賛…新たにコーナーの担当となった増田陽名アナ同コーナーはこれまで林マオアナが担当してきたが、3月17日放送回をもって卒業。24日から増田アナが担当するこ