ヤクルトの23年ドラフト1位で、現在は育成選手の西舘昂汰投手（24）が25日、ファーム・リーグ東地区のロッテ戦（戸田）で約1年7カ月ぶりに実戦復帰した。西舘は先発・奥川のあとを受けて7回にマウンドへ。先頭・立松を直球で空振り三振。続く石垣海は二ゴロに抑えた。これで2死となったが、ここで田村に直球を捉えられて左翼へのソロ本塁打を被弾。最後は和田を左飛に抑え、1イニングで20球を投げて1安打1奪三振で1失点だっ