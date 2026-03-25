日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラブの認証制度で、認定証を授与された全国10クラブの関係者ら＝25日午後、東京都新宿区日本スポーツ協会は25日、新たに設けた総合型地域スポーツクラブの認証制度で、部活動の地域展開（地域移行）の受け皿として要件を満たした全国10クラブに対する認定証の授与式を東京都内で開いた。新制度による認定の第1弾。長崎県長与町のNPO法人総合型SC「長与スポーツクラブ」の高井圭介会長は