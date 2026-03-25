世界的に需要が増えて鶏肉の調達が難しくなるなか、サイゼリヤはチキンステーキ商品の販売を休止しました。対象となるのは「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」です。鶏肉原料の供給不足が主な要因で、サイゼリヤは「代替品の調達については早期の販売再開に向け検討を進めている」としています。鶏肉をめぐっては世界的に需要が増えるなか、円安の進行も加わって、1月の輸入価格は前の年に比べ13％上昇し、輸入