【モスクワ共同】ベラルーシのルイジェンコフ外相は25日、ルカシェンコ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の首脳会談では、両国のパートナーシップ強化を明記した友好協力条約に署名する予定だと述べた。国営ベルタ通信が報じた。