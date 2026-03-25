百貨店大手のそごう・西武は２５日、西武渋谷店（東京都渋谷区）の営業を２０２６年９月末に終了すると発表した。土地・建物の所有者から明け渡しを求められたことで賃貸借契約を終了するとしている。渋谷店は１９６８年の開店で、約６０年の歴史に幕を下ろす。自社所有の「ロフト館」や無印良品が入る「モヴィーダ館」は営業を続ける見通しだ。そごう・西武によると、２４年７月に西武渋谷店の土地・建物の所有者から、婦人