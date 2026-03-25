◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日甲子園）花咲徳栄（埼玉）が、日本文理（新潟）を17−0で破り、2003年以来の8強進出となった。一方の日本文理は、守備の乱れから流れが傾く悔しい形となった。3回に3失策が絡んで、花咲徳栄に先制を許す4失点を喫した。さらに4回にも押し出し四球や一塁手・秦の失策などが絡んで7失点。先発の染谷は4回途中降板。6安打8四球で、11失点なが