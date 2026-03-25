お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんが学校で表彰されたことを報告した。【映像】菊池桃子、乳児期に脳梗塞を発症した長女と韓国旅行へこの日、小原は「今日は小学校の終業式！」と切り出し「3年生と5年生最後の日かぁ。。。としみじみおもいながら見送りました」と息子たちを送り出したことを報告。先に帰宅した誠八くんが「やたらとニコニコ！」していたといい、その理由に