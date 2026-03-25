参議院予算委員会で、高市首相のアメリカ訪問を巡る集中審議が行われました。質疑の中で高市首相は、トランプ大統領に伝えた「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」との発言について、「渡米する飛行機の中で徹夜で考えた」と明かし、真意を説明しました。高市首相：今、戦争であるがこれを平和に持っていけるのも、エネルギー市場、マーケットが非常に混乱をしていく。また世界経済にも影響が及んでいる。その中で、