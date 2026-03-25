東急大井町線の高架下のイメージ（写真：鉄道チャンネル編集部 撮影）東急株式会社をはじめとするグループ4社では、2026年6月より、大井町線の鉄道高架下を活用した「都市型データセンター」の導入検討に関する実証実験を開始します。近年の生成AIの急激な普及に伴い、データ処理の低遅延・高信頼性が求められる中、都会ではデータセンターの用地や電力の不足が深刻な課題となっています。このプロジェクトでは、鉄道高架下という