ハーモニック・ドライブ・システムズが大幅続伸。岡三証券は２４日、同社株のレーティングを３段階の最上位「強気」で継続するとともに、目標株価を３６００円から５０００円に引き上げた。「フィジカルＡＩ」のコア企業の一社と評価。「ＡＩ産業用ロボット」に加えて「ヒューマノイドロボット」の寄与に期待できる稀有な日本企業とみている。来期に向けてロボット・半導体向けの回復などを背景に業績変化率は