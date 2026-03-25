ケイティケイが上げ幅を拡大している。午後２時ごろに２６年８月期の連結業績予想について、売上高を１９３億円から１９７億円（前期比４．１％増）へ、営業利益を４億７０００万円から５億円（同１７．４％増）へ、純利益を３億５０００万円から４億２０００万円（同２６．５％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各９円の年１８円から中間・期末各１０円の年２０円へ引き上げたことが好感されている。 主力事