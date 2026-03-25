メディックスは商い伴い急動意。この日午後１時ごろ、ソニー傘下のソニーネットワークコミュニケーションズと業務パートナーシップを締結したと発表した。ＡＩを活用したＢｔｏＢビジネスにおけるＲｅｖＯｐｓ（レブオプス）基盤の構築・運用ソリューションを提供開始するという。レブオプスとはＲｅｖｅｎｕｅＯｐｅｒａｔｉｏｎｓ（レベニューオペレーション）の略で