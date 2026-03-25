ライトアップが後場に入りストップ安の水準となる１１７９円でウリ気配となっている。週刊文春が２５日、「東証上場企業・ライトアップが指南する厚労省助成金“不正受給”『おいしすぎる』『数千万円が自由に』」というタイトルの記事を配信。これを嫌気した売りがかさんだようだ。記事によると、入手した録画映像のなかで国の助成金を狙った「おいしすぎる話」の提案が行われていたという。 出所：MINKABU PRESS