南都銀行は後場急動意。上昇率は一時６％を超えた。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結業績予想の修正を発表した。最終利益予想を従来予想の１５０億円から１６０億円（前期比１８．４％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を１５円増額の１１０円としており、業況と株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。貸出金利息を中心に資金利益が前回予想を上回る。年間配当予想は２０５円（前期実績は１７０円）となる。