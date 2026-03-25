先月、山形県新庄市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金およそ２６万円を盗んだとして、きょう、福島県の４０歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】コインランドリーに侵入し両替機をこじ開ける現金約26万円盗んだ無職の男(40)を逮捕（山形・新庄市） 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島市宮代に住む無職の男（４０）です。 警察によりますと、男は先月１７日の午前１時ごろから午前１時１