フォトグラファーのきるけ。がInstagramで、DOMOTO「愛のかたまり-Spotify Live Version」ショットを公開した。 【写真＆動画】堂本光一＆堂本剛 チェック柄のシミラールックのツーショットなど①～⑤ ■アンティークなパイプオルガンの前で佇む光一と剛 2025年12月12日にSpotifyで限定配信がスタートした「愛のかたまり-Spotify Live Version」。公開された写真では、堂本光一