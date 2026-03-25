【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が、「Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」（3月25日公開）にて自身通算12作目となる1位を獲得した。 ■各音楽配信サービスでも上位にランクイン 2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シン