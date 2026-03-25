25日15時現在の日経平均株価は前日比1513.89円（2.90％）高の5万3766.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1446、値下がりは114、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を268.74円押し上げている。次いでＳＢＧ が242.27円、東エレク が149.41円、ファストリ が68.99円、フジクラ が58.83円と続く。 マイナス寄与