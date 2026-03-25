ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番投手兼DH」の二刀流で先発出場。投手としては4回0／3を投げて4安打3失点ながら、奪三振は「11」を数える快投だった。デーブ・ロバーツ監督は、大谷がサイ・ヤング賞を獲得できる可能性はあるかと問われ、「十分に現実味がある」と話した。 ■トラウト斬り含む4回11K 3月31日（日本時間4月1日）のガ