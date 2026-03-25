タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。近況を報告する投稿を行いました。 【写真を見る】【 村重杏奈 】肌の?加工事情?を正直告白「ほうれい線だけたまに…」すっぴん級の美肌に絶賛の声村重さんは投稿の中で、「お肌はいつだって無加工ですよ村重です」と書き出し、「ほうれい線だけたまにアプリで消させてもらってます(滝涙)」と、スキンケアや写真加工に関する正直な告白をしました。 また