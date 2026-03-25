認知症の人や家族、地域住民らが集まり、お酒やおしゃべりを楽しむ「認知症バル」が広がりつつある。夜も気軽に外出できる場を設けて認知症の人や家族の孤立を防ぎ、その人らしい暮らしを続けてもらう取り組みだ。（小沼聖実）元気もらう１９日午後６時半頃、東京都世田谷区のスペイン料理店「バルラフラガンシア」は笑い声に包まれていた。毎月１回、開かれる「下北沢オレンジバル」で、この日は、認知症の人や町内会の役