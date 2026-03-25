「ボクシング・ライトフライ級６回戦」（２４日、後楽園ホール）アマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が鮮烈なプロデビューを飾った。いきなり日本ランク６位の大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝と対戦する異例の初陣となったが、鋭い左ジャブなどスピードで圧倒し、６回１分１５秒レフェリーストップによるＴＫＯで決着。憧れの井上尚弥（大橋）らが見守る前で難敵を仕留めた超新星は「プロの世界は華やかで