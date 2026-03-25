韓国軍に服務中のNCTのDOYOUNG（ドヨン、30）が、韓国の金民錫（キム・ミンソク）国務総理（61）に並んで、政府主催の懇談会に出席した。23日に同総理がソウル市内の総理官邸で開催した「天命守護プロジェクト」に関する会議に、軍服を着て参加した。自殺防止政策と命の尊重のメッセージ普及に向けた協力策を議論するための会合だった。韓国メディアの世界日報は25日「ドヨンの他にラッパーのマッドクラウン、僧侶、Netflix Korea