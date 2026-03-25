ROOMIE 2026年1月5日掲載の記事より転載 漢方薬やサプリメント、化粧品のサンプルなどなど。家の中にあふれる細々した小物たちを、どうにかスッキリ収納できないものかとずっと悩んでいました。山崎実業のマグネット収納ケース 山崎実業 「マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー」 そんなときに見つけたのが、山崎実業の「マグネットお