手前が「Aura Studio 5 Wi-Fi」 ハーマンインターナショナルは、Harman Kardonを“リブランディング”し、新たなスピーカー3モデルを公開した。Wi-Fiを搭載し、上質な空間体験を可能にするプレミアムモデル「Aura Studio 5 Wi-Fi」、機能もライティングも進化し、HDMI ARCも搭載した2.1chシステム「SoundSticks 5」、ミニマルデザインとアンビエントライトを採用した「Luna 2」で、発売日や価格は後日