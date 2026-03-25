◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセンペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は、岩田康誠騎手を鞍上に坂路で５２秒２―１１秒７と抜群の動きをみせた。梅田調教師は「今回の方が（前走より）動けると思う。１週前もＣＷコースで反応良く伸びて、ひとつ上がっているなと感じたけど、今日もジョッキーが『うなっていた』と